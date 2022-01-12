В России выявили 698 случаев заражения штамма коронавируса «омикрон»

Челябинские медики разъяснили действие вакцины от нового вида COVID-19

В России уже выявлено 698 случаев «омикрона». Эту цифру озвучила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным. Новый всплеск заболеваемости неизбежен, решили участники совещания. В Челябинской области новый штамм коронавируса пока не выявлен. Но медики призывают сделать прививку, чтобы обезопасить себя и близких

«Сейчас уже у нас выявлено и мы видим в системе 698 случаев. Большая часть этих случаев приходится на московский регион, и мы понимаем, что, скорее всего, столичный регион, как уже, к сожалению, эта негативная традиция сложилась, примет на себя первый удар распространения нового штамма», — сказала Татьяна Голикова.

В преддверии нового всплеска заболеваемости Владимир Путин поручил нарастить темпы вакцинации.

«Необходима готовность больничной сети и промышленности, а также наращивание тестирования и вакцинирования», — подчеркнул президент.

В Челябинской области новый штамм коронавируса пока не выявлен. Но, главный внештатный специалист по медицинской профилактики Министерства здравоохранения Челябинской области Ольга Агеева, считает его приход неизбежным.

«Российская вакцина „Спутник V“ эффективна против омикрон-штамма и защищает от тяжелого течения болезни. Это связано именно со структурой вакцины: на платформе (векторе), в качестве которой используется аденовирус, фиксируется фрагмент генетического материала из „шипа“ коронавируса. Вырабатывающиеся антитела в свою очередь работают против „шипов“, предотвращая даже возможность проникновения вируса в организм человека», — сообщила Ольга Агеева.

Она призвала южноуральцев сделать прививку и обезопасить себя и своих близких.