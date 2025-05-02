В России выросли зарплаты нянь

Спрос на домашних воспитателей - тоже

Спрос на услуги нянь по России в апреле вырос на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают аналитики портала «Авито».

Примерно четверть родителей хотят видеть в няне некое подобие миссис Даутфайрс — человека с веселым характером и безграничной преданностью детям. Примерно столько же мечтают о Мэри Поппинс — о строгой и волшебной воспитательнице. Примерно каждая пятая семья ищет Белль из «Красавицы и Чудовища» — умную, добрую и обожающую книги.

Для родителей малышей важными качествами идеальной няни остаются эмоциональная вовлеченность и креативность:

— 74% опрошенных ценит умение превращать обычную прогулку в настоящее приключение;

— 34% приветствуют талант рассказывать сказки;

— 60% считает важным, чтобы няня умела успокоить ребенка одной колыбельной;

— 57% ждут от няни сверхчуткости к детскому плачу;

— 23% и 17% будут рады навыкам вроде удаления фломастера с дивана и сборки мебели соответственно.

В апреле 2025 года средние предложения по заработной плате для нянь достигли 46 646 рублей в месяц. Это на 17% больше, чем годом ранее. Самые высокие средние предложения по зарплатам зафиксированы в Москве и Московской области — 85 тысяч и 75 тысяч рублей соответственно.

В Челябинской область нянин зарабатывают от 22 до 55 тысяч рублей в месяц или от 250 до 500 рублей за час.