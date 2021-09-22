В 2022 году социальные пенсии россиян проиндексируют на 7,7 процента. Об этом в среду, 22 сентября, со ссылкой на главу Минтруда Антона Котякова сообщает РИА Новости.
«Социальная пенсия индексируется пропорционально росту прожиточного минимума пенсионера относительно предыдущего года», — заявил Антон Котяков.
Напомним, перерасчет пенсий проводится ежегодно 1 апреля. Размер индексации в 2022-м определяется как соотношение величины прожиточного минимума за 2021 год к аналогичной величине за 2020-й.
Ранее официальный источник сообщил также об увеличении МРОТ в 2022 году.