В России вырастут госпошлины для автовладельцев с 1 сентября

За ПТС, свидетельство о регистрации и другие документы придется заплатить в 1,5—3 раза больше

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который повышает ряд госпошлин для автовладельцев, а также вводит новые. В силу он вступит 1 сентября. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

С 800 до 1200 рублей повышается пошлина за получение паспорта транспортного средства (ПТС). Внесение изменений в этот документ обойдется в 525 рублей вместо 350. За выдачу свидетельства о регистрации авто на бумаге придется заплатить 1500 рублей вместо 500, на пластиковой основе — 4500 вместо 1500 рублей.

Госпошлина за выдачу национального водительского удостоверения увеличится вдвое: до 4000 рублей на пластиковой основе и до 6000 — нового поколения. Также вдвое — до 3200 рублей — увеличится пошлина за выдачу международного водительского удостоверения.

За свидетельство о допуске авто к перевозке опасных грузов придется заплатить 2250 рублей вместо 1500, за его продление — 1500 рублей вместо 1000.

Госпошлина за выдачу государственных регистрационных знаков на автомобили увеличится с 2000 до 3000 рублей, на мотоциклы и прицепы — с 1500 до 2250 рублей. Металлический госзнак «Транзит» обойдется водителям в 2400 вместо 1600, бумажный — в 300 рублей вместо 200.

С 1500 до 4500 рублей увеличивается пошлина за выдачу свидетельства о соответствии требованиям безопасности автомобиля с внесенными в его конструкцию изменениями. До 3000 рублей вырастет пошлина за выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию машины.

Также с 1 сентября вводятся новые госпошлины. 500 рублей придется заплатить за внесение сведений в единую автоматизированную систему техосмотра при оформлении диагностической карты по результатам осмотра. Устанавливается пошлина в размере 15 тысяч рублей за выдачу заключения о соответствии учебно-материальной базы автошколы установленным требованиям.