В России вырастет максимальный размер пособия по уходу за ребенком в 2022 году

Выплату проиндексируют на 5,8 процента

В России с февраля 2022 года вырастет максимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 года и составит 31 282 рубля. Об этом говорится в заключении Счетной палаты «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023—2024 годов», передает агентство «РИА Новости».

На сегодняшний день максимальный размер такого пособия составляет 29,6 тысячи рублей. Но уже с февраля 2022 года его размер увеличат более чем на 1,5 тысячи. На эти цели из федерального бюджета выделят 169,5 миллиарда рублей.

Кроме того, согласно документу, с февраля 2022 года на 5,8 процента проиндексируют единовременное пособие при рождении ребенка. Его размер составит 19 981 рубль.

Напомним, с лета 2021 года пособия по беременности и родам, уходу за ребенком, ежемесячные выплаты на второго и последующих детей, на детей в возрасте от 3 до 7 лет, для неполных семей с детьми от 8 до 17 лет выплачиваются только на карту «Мир». С 1 октября туда же зачисляют ежемесячные выплаты семьям с низким доходом в связи с рождением или усыновлением ребенка.