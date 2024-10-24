В России выпустили марку с портретом академика Виктора Макеева

Почтовое гашение пройдет в Миассе

В пятницу, 25 октября, в России запустят в обращение почтовую марку, посвященную ученому, создателю отечественной школы морского ракетостроения Виктору Петровичу Макееву. Ее можно будет купить в почтовых отделениях Челябинской области, сообщили в пресс-службе УФПС России по Челябинской области.

На марке изобразили портрет академика, а на его фоне — ракета Р-29Р, ее чертежи и момент испытания на полигоне.

Для Москвы, Миасса и Челябинска сделали почтовые штемпели первого дня. Они будут действовать только 25 октября. Церемония почтового гашения пройдет в Миассе. Она откроет техническую конференцию «XXX Макеевские чтения».

Поставить памятный оттиск можно будет в почтовом отделении 456320 на улице Молодежной, 22а в Миассе.

В Челябинске штемпель первого дня будет доступен для клиентов центрального отделения на улице Кирова, 165.

«Почтовая марка — замечательный способ увековечить имя выдающегося ученого. В честь Виктора Петровича Макеева названы проспект в Миассе, улица в Челябинске. Государственный ракетный центр носит его имя», — отметил директор регионального управления «Почты России» Константин Болдырев.

В России издали 90 тысяч марок с портретом академика.