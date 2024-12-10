В России единовременную выплату в размере до четырех миллионов рублей, введенную за инвалидность, полученную в ходе СВО, распространили на волонтеров, силовиков и командированных в новые регионы. Текст указа президента Владимира Путина размещен на портале официальной правовой информации.
Теперь выплаты положены:
- волонтерам, работающим на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей;
- командированным в новые регионы, замещающим государственные и муниципальные должности;
- работникам госпредприятий;
- военнослужащим ФСБ;
- военным, проходящим службу в Росгвардии и имеющим специальное звание полиции;
- сотрудникам Следственного комитета;
- военнослужащим спасательных воинских формирований;
- сотрудникам Федеральной противопожарной службы;
- сотрудникам органов принудительного наказания.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере до четырех миллионов рублей участникам спецоперации, ставшим инвалидами после ранения.