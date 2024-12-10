В России выплаты участникам СВО за инвалидность распространили на волонтеров и силовиков

Указ подписал президент Владимир Путин

В России единовременную выплату в размере до четырех миллионов рублей, введенную за инвалидность, полученную в ходе СВО, распространили на волонтеров, силовиков и командированных в новые регионы. Текст указа президента Владимира Путина размещен на портале официальной правовой информации.

Теперь выплаты положены:

волонтерам, работающим на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей;

командированным в новые регионы, замещающим государственные и муниципальные должности;

работникам госпредприятий;

военнослужащим ФСБ;

военным, проходящим службу в Росгвардии и имеющим специальное звание полиции;

сотрудникам Следственного комитета;

военнослужащим спасательных воинских формирований;

сотрудникам Федеральной противопожарной службы;

сотрудникам органов принудительного наказания.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере до четырех миллионов рублей участникам спецоперации, ставшим инвалидами после ранения.