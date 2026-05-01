В России выплаты для многодетных сохранят при превышении прожиточного минимума

Что еще изменится в жизни россиян в мае-2026

В последнем весеннем месяце в России упростят обжалование решений суда и разрешат многодетным семьям получать пособие при небольшом превышении регионального прожиточного минимума. Какие еще новшества ждут россиян — в материале ИА «Первое областное».

1 мая работникам угольной промышленности и членам экипажей пассажирских самолетов пересчитают ежемесячную надбавку к пенсии, положенную им за вредность и опасные условия труда. Ее размер ежегодно корректируют 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября.

Расширяется обязательная маркировка товаров. Она коснется кондитерских изделий, электроники, розеток и ламп.

С сегодняшнего дня из страны нельзя вывезти золотые слитки весом более 100 граммов в государства Евразийского экономического союза без специального разрешения. Есть исключения: при наличии разрешения Федеральной пробирной палаты золото можно вывезти через аэропорты Москвы и Владивостока. Физические лица также могут вывозить слитки в страны, не входящие в Евразийский экономический союз.

С 6 мая приставы не смогут изымать у инвалидов и ветеранов деньги, которые являются компенсацией за приобретение технических средств реабилитации. Ранее такие платежи не имели особого статуса в банковской системе, а значит, не были защищены от списаний.

С 10 мая решения мировых судей и апелляционные решения районных судов смогут пересматривать областные и краевые суды. Ранее право на это имели только кассационные суды общей юрисдикции. Нововведение направлено на упрощение процедуры обжалования судебных решений.

С 11 мая между Россией и Саудовской Аравией отменяется визовый режим. Находиться в королевстве без документа можно будет до 90 дней в течение одного года.

22 мая вступит в силу закон, согласно которому многодетные семьи с доходом, превышающим региональный прожиточный минимум не более чем на 10%, смогут сохранить право на единое пособие. Все решения об отказе, вынесенные в этом году, пересмотрят автоматически.

В конце мая МВД разработает критерии эффективности автошкол. Сведения о работе каждой будут в открытом доступе, и будущие водители смогут оценить качество подготовки в той или иной автошколе.