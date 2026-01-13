В России вводят запрет на автоматическое списание денег за онлайн-подписки

Сервисам будет запрещено использовать сохраненные банковские реквизиты без согласия клиента

С 1 марта 2026 года в России вступают в силу поправки, запрещающие онлайн-сервисам автоматически списывать деньги за цифровые подписки без явного согласия пользователя, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Антона Немкина.

«С 1 марта заработает мера против навязывания потребителям подписок — вступят в силу наши поправки, направленные на защиту прав граждан при оформлении цифровых подписок и других услуг с регулярной оплатой», — рассказал депутат.

Сегодня подписочная модель используется повсеместно, в том числе в стримингах, приложениях, онлайн-курсах и маркетплейсах. При этом сервисы часто продолжают автоматически снимать деньги, даже если человек отказался от услуги или поменял карту.

Принятый закон запрещает компаниям использовать ранее сохраненные реквизиты карты или банковского счета без явного согласия пользователя. Если человек отказался от дальнейших платежей, сервис обязан прекратить любое взаимодействие с его финансовыми данными. Также сервисы будут обязаны обеспечить простой и удобный способ отказа от использования ранее предоставленных реквизитов — в том числе в электронном виде.

Новый закон предотвратит ситуации, когда списания продолжаются «по инерции» после отмены подписки, смены способа оплаты или удаления карты.