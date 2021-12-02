В России вводится новый порядок выдачи медицинских справок водителям

Он начнет действовать с 1 марта 2022 года

В России вводится новый порядок выдачи медицинских справок водителям. Приказ Минздрава РФ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации накануне, 1 декабря.

При прохождении медицинской комиссии наркологи будут обязаны посылать на лабораторный анализ крови водителей или кандидатов в водители с клиническими признаками наркологических расстройств. Результаты экспресс-теста больше учитываться не будут.

Подозрительными считаются такие симптомы, как ускорение или замедление темпа мышления, эмоциональная неустойчивость, заторможенность, сонливость или возбуждение, а также признаки внутривенного введения веществ, включая следы от инъекций.

Новые правила вступают в силу 1 марта 2022 года.