В России ввели запрет на продажу энергетиков детям

Ограничение начнет действовать с марта 2025 года

Госдума РФ приняла закон, запрещающий продавать безалкогольные тонизирующие напитки, в том числе энергетики, несовершеннолетним. Ограничение начнет действовать в марте 2025 года.

Закон также обязывает продавцов отказывать в продаже таких напитков, если возраст покупателя вызывает сомнение. Ответственность за продажу тонизирующих напитков детям определят позже.

Регионы РФ получили возможность вводить местный запрет на продажу тонизирующих напитков на территории учреждений образования, медицинских, культурных и спортивных учреждений, а также во время массовых мероприятий. Кроме того, регионы могут ограничить время и место продажи таких напитков.