В России ввели уголовную ответственность за неоднократное вождение без прав

Рассказываем, какое наказание грозит нарушителям

С 25 июля в России вводится уголовная ответственность для всех водителей, которые систематически управляют автомобилем без прав. Это обусловлено вступлением в силу с сегодняшнего дня статьи 264.3 Уголовного кодекса РФ, передает ТАСС.

Возбуждать уголовные дела будут за управление автомобилем, трамваем и другими механическими транспортными средствами лицами, которые лишены права управления и подвергнуты административному наказанию за совершение аналогичного преступления, предусмотренного частью 4 статьи 12.7 Кодекса об административных нарушениях. Максимальное наказание в данном случае — один год лишения свободы.

Согласно части 2 статьи 264.3 УК РФ, уголовная ответственность наступает за управление транспортом водителем, который имеет судимость за совершение преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2, пунктом «в» части 4 или пунктом «в» части 6 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). В этом случае максимальное наказание будет два года лишения свободы.