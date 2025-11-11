В России ввели обязательное целевое обучение в ординатуре для медиков

Пройти его будут обязаны все студенты-бюджетники, за исключением фармацевтов

Во вторник, 11 ноября, Госдума РФ приняла закон об обязательном целевом обучении бюджетников-медиков в ординатуре. Это поможет обеспечить систему здравоохранения квалифицированными кадрами, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Думы.

Теперь Министерство здравоохранения РФ будет устанавливать перечень медицинских специальностей, по которым выпускники вузов и колледжей обязаны пройти наставничество. При этом новый порядок не касается фармацевтов, речь идет только о медицинских специалистах.

Наставничество будет проходить в медицинских организациях, которые работают в системе ОМС. По длительности целевая ординатура будет отличаться для врачей разных специальностей, но не превысит три года. По завершении наставничества специалисты будут подлежать периодической аккредитации.

Закон также предполагает изменения в системе целевого набора на программы специалитета: 70% мест останутся целевыми, а 30% будут бюджетными. Одной из значимых поправок стало введение стопроцентного целевого обучения в ординатуре и создание отдельного конкурса для целевиков, которые планируют обучаться в колледжах.