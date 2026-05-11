В России ввели «день тишины» при зачислении в вузы

Конкурсная ситуация станет более предсказуемой

В 2026 году в России впервые вводится «день тишины» при зачислении в вузы. В этот период абитуриенты не смогут подавать и отзывать согласия на зачисление, что сделает конкурсную ситуацию более предсказуемой. Об этом изданию «РИА Новости» сообщил замминистра науки и высшего образования России Андрей Омельчук.

«За день до издания приказа о зачислении видна вся конкурсная ситуация, и уже в день его формирования работать с согласием нельзя. Это добавит прозрачности в процесс»,— уточнил Андрей Омельчук.

Кроме того, те абитуриенты, которые планируют подать документы на зачисление в вуз онлайн, смогут это сделать только через единый канал на портале «Госуслуги». Ранее подать документы можно было через внутренние системы университетов.

Принимать заявления на зачисление вузы начнут с 20 июня.