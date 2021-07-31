В России введут трудовые книжки нового образца

Использовать новые документы начнут с 2023 года

С 1 января 2023 года в России начнут использовать трудовые книжки нового образца. При этом прежним документом россияне смогут пользоваться без ограничений. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ опубликован на сайте правительства РФ 30 июля.

«Установить, что трудовые книжки нового образца вводятся в действие с 1 января 2023 года; имеющиеся у работников трудовые книжки ранее установленного образца действительны и обмену на новые не подлежат»,— говорится в документе.

Бланки трудовых книжек и бланки вкладышей в них старого образца, имеющиеся у работодателей, также действительны и могут использоваться без ограничения срока.

Определять порядок изготовления новых трудовых книжек будет Минфин РФ. Ведомство также займется решением вопросов, связанных с обеспечением работодателей документами нового образца.

Напомним, в 2020 году россиянам предоставили выбор между бумажной и электронной трудовыми книжками. С 2021 года появилась возможность включить в электронный документ записи о местах работы за весь трудовой стаж.