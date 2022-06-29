В России введут штраф от 10 тысяч рублей за выброшенный из машины мусор

Рассказываем, каким будет максимальное наказание за стихийные свалки

Госдума приняла в третьем, заключительном чтении законопроект, который ужесточает наказание за незаконный выброс мусора из авто. Максимальный штраф составит до 200 тысяч рублей, а транспортное средство могут конфисковать. Об этом в среду, 29 июня, сообщает ТАСС.

Статью «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления» Кодекса РФ об административных правонарушениях предлагают дополнить частями 3.1—3.4. Согласно нововведениям, за выброшенные из автотранспорта и прицепов отходы предусматривается штраф.

«Для граждан он составит от 10 до 15 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 30 тысяч рублей, для юрлиц — от 30 до 50 тысяч рублей. За повторное совершение правонарушения штраф для граждан уже составит от 20 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — от 40 до 60 тысяч рублей, для юрлиц — от 60 до 100 тысяч рублей», — сообщает ТАСС.

Кроме того, для должностных и юридических лиц предусматривается возможность конфискации транспорта, являющегося орудием совершения административного правонарушения.

Если мусор сбросят с использованием грузовиков, прицепов к ним, тракторов и других самоходных машин, то штраф для граждан составит от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 до 80 тысяч рублей, для юридических — от 100 до 120 тысяч рублей.

Повторное совершение этого правонарушения повлечет для граждан штраф от 60 до 70 тысяч рублей, для должностных лиц — от 80 до 100 тысяч рублей с возможной конфискацией транспорта. Юридическим лицам грозит штраф от 150 до 200 тысяч рублей также с возможностью конфискации авто.

В Копейске жители устали от переполненных контейнерных площадок и объявили войну нелегальным перевозчикам мусора. Последние вывозят небытовые отходы и выгружают их прямо у контейнеров. Копейчане решили устроить в социальных сетях «доску позора» для таких нарушителей,и меры оказались действенными.



200 мешков мусора с шестикилометрового участка дороги «Обход города Челябинска» собрали сотрудники Центра коммунального сервиса. Теперь регоператор по обращению с отходами предлагать снимать на видео тех, кто выбрасывает мусор по дороге из своих авто. Фото и видео можно размещать в соцетях с хештегом #ЭкоХам74.



За порядком на контейнерных площадках в Челябинской области стали следить в режиме онлайн. В Южноуральске по инициативе местных властей началась установка камер. Устройства в круглосуточном режиме фиксируют все происходящее в местах накопления твердых коммунальных отходов. Первому нарушителю уже выписали штраф, сообщил Центр коммунального сервиса (ЦКС). Этот случай можно назвать прецедентом.





