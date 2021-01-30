В России введут новый перечень запретов для владельцев автомобилей

Рассказываем, в каких случаях россиянам придется отправиться по делам на общественном транспорте

С 1 июня 2021 года в России планируют ввести перечень нарушений, при которых пользоваться автомобилем будет запрещено. Среди них — использование шин, не соответствующих времени года, ремень безопасности с повреждениями и неисправная система вызова экстренных служб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД Российской Федерации.

Так, согласно проекту, зимой автовладельцам будет запрещено ездить на летней резине, летом — на зимней. Пользоваться автомобилем нельзя будет и в том случае, если зимние шины установлены не на всех колесах. Размер шин также должен будет соответствовать указанному производителем.

Запрещено будет пользоваться автомобилем в том случае, если на ремне безопасности есть видимые повреждения, а также в тех случаях, если замок не фиксирует язычок лямки, а сама лямка не вытягивается и не втягивается в катушку.

Владельцам битопливных автомобилей, которые заправляются газом, придется ездить на общественном транспорте в тех случаях, если на газовом баллоне будут отсутствовать паспорт, оформленный изготовителем, серийный номер и обозначение.

Кроме того, запрещено будет ездить на автомобиле и в том случае, если аппаратура спутниковой навигации, устройство или система вызова экстренных оперативных служб, предусмотренные изготовителем в эксплуатационной документации автомобиля, неисправны или вовсе отсутствуют.