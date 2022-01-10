Сегодня, 10 января, вступает в силу закон о привлечении водителей к уголовной ответственности за регулярные нарушения ПДД. Госдума приняла закон в конце 2021 года.
Согласно новому закону, водителям грозит до трех лет реального лишения свободы за выезд на полосу встречного движения три раза. Также к тюремному заключению может привести трехкратное превышение скорости. Кроме того, нарушителям в рамках уголовной ответственности по статье 264.2 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами») грозит штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей либо в размере зарплаты за период от двух до трех лет.
Если автовладелец уже имеет административный штраф и лишен прав за превышение скорости в 60 км/ч, выезд на встречную полосу или трамвайные пути (исключение — объезд препятствия), то повторное нарушение обернется уголовным преследованием. Наказание составит до двух лет лишения свободы с запретом на определенные должности и деятельность. К сроку может также прилагаться штраф — 200—300 тысяч рублей или зарплата за один-два года. Рецидивисты могут попасть за решетку на срок до трех лет со штрафом до 600 тысяч рублей.
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