В России вступил в силу закон о «гаражной амнистии»

В ближайшие пять лет незарегистрированные боксы для автомобилей хозяева могут оформить в собственность

С 1 сентября в России вступил в силу закон о так называемой «гаражной амнистии». Как сообщает пресс-служба Государственной думы РФ, принятый в апреле 2021 года документ позволяет в ближайшие пять лет, вплоть до осени 2026 года, без всяких штрафных санкций оформить в собственность ранее не зарегистрированные на фактических владельцев гаражи.



На сегодня многие старые гаражи не имеют правового статуса, и формально владельцы не могут ими распоряжаться, как другой недвижимостью. Новый закон позволяет легализовать такие постройки и получить в собственность землю под ними. В Госдуме разработали специальную инструкцию для желающих «попасть под амнистию».

Закон касается только капитальных гаражей, построенных до 30 декабря 2004 года (то есть до введения действующего Градостроительного кодекса РФ), кроме того, суд или органы местного самоуправления не должны успеть признать гаражи самовольными постройками. Для легализации таких построек необходимы какие-то из следующих документов: любое решение органа власти, подтверждающее предоставление земли под гараж, решение предприятия, подтверждающее, что объект возведен именно для него, подтверждение выплаты пая в гаражном кооперативе или решение общего собрания дольщиков такого кооператива, подтверждающее распределение гаражей. Пригодятся старый технический паспорт, документы о подключении объекта к коммунальным сетям, о получении гаража в наследство или покупке его у другого лица. Но даже если полного списка бумаг у владельца «машинного домика» нет, ему могут помочь местные органы власти.

Запасшись документами, можно приступать к самой процедуре легализации гаража. Сначала необходимо выяснить, состоит ли земельный участок под гаражом на кадастровом учете. Такая информация хранится в МФЦ, Росреестре или местной администрации. Если земля не размечена, придется этим заняться: нанять кадастрового инженера или подготовить схему границ участка самостоятельно и обратиться с нею в муниципалитет, правительство региона или Росимущество (в зависимости от того, на муниципальной, областной или государственной земле находится постройка). Рассмотрение заявления о предоставлении участка под гаражом обычно занимает до 30 дней. С этой бумагой на руках можно уже готовить межевой план земли и технический план самого гаража. Эти документы помогут получить через Росреестр или МФЦ выписку из ЕГРН на землю.

В результате всех хождений по инстанциям на руках у владельца гаража должны появиться: решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка, технический план гаража и выписка из ЕГРН. Эти бумаги надо передать в местную администрацию. Остальное власти сделают сами. Итогом должна стать новая выписка из госреестра недвижимости — уже подтверждающая право собственности и на землю, и на стоящий на ней гараж.

В Госдуме также подчеркивают, что госпошлину за регистрацию права собственности «гаражевладельцу» платить не нужно. Денег потребует решение кадастровых вопросов, но законодатели предусмотрели возможность субсидирования этих трат: местные власти должны установить либо предельную стоимость услуг кадастрового инженера и компенсировать ему все, что превосходит этот ценник, либо ввести льготные категории граждан.