В России вступают в силу новые правила для мигрантов в феврале-2025

Что еще изменится в законодательстве в последнем зимнем месяце

В феврале в России введут административную ответственность для мигрантов за нарушение правил въезда в страну, а также начнет действовать новый режим высылки иностранцев-нарушителей. Кроме того, для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, будет введено наставничество. Подробнее об этих и других изменениях, вступающих в силу с 5 февраля, рассказали в Госдуме.

За нарушение правил въезда в Россию или выезда из нее вводится административная ответственность. Штрафовать будут и в случае, если мигранту, включенному в реестр контролируемых лиц, окажут услуги, предоставление которых запрещено. Решение о выдворении за пределы страны будут принимать полицейские.

Также начнет действовать новый режим высылки мигрантов, не имеющих законных оснований для нахождения в России. Их будут вносить в специальный реестр и обяжут сообщать о своем местоположении. Кроме того, они не смогут приобретать жилье или автомобили, брать кредиты и вступать в брак.

Другие изменения

5 февраля вступит в силу закон, закрепляющий понятие «креативная индустрия». Под ним понимается экономическая деятельность, связанная с созданием и реализацией креативных продуктов, обладающих уникальной и экономической ценностью. Также определяются виды господдержки субъектов таких индустрий.

С детьми и подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, смогут работать наставники. Назначать их будут с согласия ребенка и его родителей. Наставники призваны оказать таким детям дополнительную поддержку.

Конфискованное имущество, которое было предметом административного нарушения, будут обращать в собственность регионов. Использовать его можно будет в качестве оказания гумпомощи или по прямому назначению. Как уточняют в Госдуме, такое решение позволит минимизировать расходы на его хранение.

Напомним, с 1 февраля на 9,5% увеличивается размер ряда выплат, в числе которых пенсии, маткапитал, выплаты ветеранам боевых действий и другим.