В России все справки планируют выдавать в электронном виде к 2024 году

До конца года всех россиян планируют обеспечить электронной подписью

В России к 2024 году все справки и выписки планируется выдавать гражданам в электронном виде, сообщил накануне, 19 июля, вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«В планах — к 2024 году все справки и выписки предоставлять в электронном виде сразу в момент обращения»,— сказал Чернышенко.

По его словам, уже до конца 2021 года около 200 госуслуг переведут в цифровой формат. И уже в этом году правительство РФ планирует обеспечить всех граждан бесплатной электронной подписью.

Как отметил вице-премьер, цифровизация облегчит жизнь россиян, поскольку им не нужно будет носить с собой бумажные документы. Все необходимое будет в приложении «Госуслуги» на смартфоне.