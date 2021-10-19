В России все социально значимые объекты получат доступ к интернету к 2022 году

Мобильный интернет появится и на трех российских приоритетных автомобильных трассах

К 2022 году все социально значимые объекты в России получат доступ к интернету. Кроме того, Wi-Fi-доступом обеспечат классы 11 тысяч российских школ, сообщает ТАСС со ссылкой на презентацию Минцифры РФ, представленную главой министерства Максутом Шадаевым на заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Так, в представленном списке задач, поставленных на 2021—2022 годы, были следующие: подключение 100% социально значимых объектов к широкополосному или высокоскоростному доступу в интернет и обеспечение учебных классов 11 тысяч школ Wi-Fi-доступом.

Кроме того, на эти же годы запланировано обеспечить интернетом свыше трех тысяч малонаселенных пунктов в рамках реализации программы цифрового неравенства и три приоритетные автомобильные трассы.

В Челябинской области по программе устранения цифрового неравенства мобильная связь появилась в более чем 250 селах и деревнях. В сентябре станции 4G построили сразу в пяти населенных пунктах Кунашакского района.