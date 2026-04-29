В России все чаще просят делать свадебные фото в стиле винтаж

Пары отказываются от глянца, а пышные банкеты заменяют уютными ужинами

В России стремительно меняются тренды на свадебные фотографии. Сегодня молодожены хотят уникальности, глубины и живых эмоций. О новых трендах сообщает портал gorsite.ru.

В последние годы пары все чаще отказываются от идеальной глянцевой картинки. В моде искренность, чувственность и вечные ценности. Многие запросы связаны с винтажной эстетикой, но в современном прочтении. Например, фотографии в исторической локации.

Классикой остаются выездные церемонии и уличные фотосессии, но первых становится чуть меньше. А вот прогулки по городу по-прежнему актуальны.

Нередко вместо традиционного торжества — уютный ужин в ресторане с родителями и близкими друзьями. Такие интимные моменты пары тоже хотят сохранить на фото.

«Сейчас молодожены в среднем заказывают съемку на 3—6 часов. Бывает, что кому-то достаточно двух часов, а другим нужно восемь-девять. В основном пара хочет запечатлеть саму церемонию и небольшую прогулку»,— уточняет новосибирский фотограф Кристина.

Эпатажных запросов сейчас практически нет. Невесты хотят искренности, милоты и эмоций. Им важно показать любовь в красивом окружении, но при этом фотографии должны оставаться актуальными и через много лет.

«Единственное исключение — съемки с лошадьми. Это всегда непросто. Еще некоторые любят забираться на крыши зданий, но такие запросы в подавляющем меньшинстве», — поясняет мастер.

Часто клиентки просят персонализировать съемку: добавить детали, характерные именно для их пары.

«Например, если девушка шьет, она может сама сшить свадебное платье и сделать отдельные кадры с ним: как оно висит на вешалке или крупным планом. А если она играет на фортепиано, может исполнить произведение прямо во время съемки», — рассказывает Кристина.

У женихов особых пожеланий, как правило, нет. Чаще всего они поддерживают идеи невест или помогают их воплощать.

В 2024 году полный день съемки (около 10 часов) стоил в среднем 65 тысяч рублей. К августу 2025 года ставки варьировались от 2 до 6 тысяч в час. В 2026 году цены заметно выросли. Хотя еще можно встретить предложения от 1500 рублей в час — это расценки начинающих. Пакетные услуги профессионалов стартуют от 7—8 тысяч рублей за час.