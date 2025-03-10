В России впервые выберут лучшего «Земского почтальона»

За звание будут бороться специалисты из населенных пунктов численностью до 50 тысяч человек

В Челябинской области стартовал отборочный этап первого Всероссийского конкурса «Земский почтальон». Участниками конкурса могут стать специалисты с опытом работы от одного года. Обязательное условие — работа в населенных пунктах численностью до 50 тысяч человек, сообщает пресс-служба регионального отделения ведомства.

«„Почта России“ гордится своей ролью в жизни каждого уголка нашей страны, особенно малых городов и сел. „Земский почтальон“ — важная инициатива, направленная на признание заслуг тех, кто ежедневно обеспечивает связь между людьми, несмотря на расстояния и трудности. Привлекать внимание к значимости профессии почтальона и вдохновлять на продолжение этой благородной миссии — наша общая задача», — отметил гендиректор «Почты России» Михаил Волков.

«Земский почтальон» состоит из трех этапов. На первом — в срок до 10 апреля почтовые работники будут подавать онлайн-заявки. Второй этап конкурса пройдет с 11 апреля по 1 мая. В этот период региональные экспертные комиссии оценят поступившие заявки и выберут финалистов. Очный финал состоится 5 июня в Москве.

Кроме того, с 12 мая по 5 июня в соцсети «ВКонтакте» на странице ведомства пройдет общественное голосование в специальной номинации «Народный почтальон», основанной на заявках, отобранных региональными комиссиями.

Организаторы мероприятия — федеральный партийный проект «Единой России» «Российское село» и Общероссийская молодежная организация «Российский союз сельской молодежи» при содействии Минцифры РФ, Минсельхоза России и федеральных операторов почтовой связи.