В России впервые появится институт IT‑омбудсмена

Об этом сообщил премьер‑министр Михаил Мишустин

В России впервые создадут институт IT-омбудсмена и специальную платформу для продвижения за границей отечественных разработок в сфере информационных технологий. Об этом 21 сентября на Международном форуме Kazan Digital Week — 2021 заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Это позволит создать благоприятные условия для ведения бизнеса в этой сфере. Более того, запустим программу стимулирования участия нашего бизнеса в open-source-альянсах. У нас должна появиться собственная платформа в этой сфере — российский GitHub (крупнейший веб-сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки. — Прим. ред.). Продолжим продвигать наши разработки за рубеж; внедрять отечественное инженерное программное обеспечение для моделирования и проектирования объектов промышленности; создавать условия для привлечения высококлассных специалистов IT-сектора и возвращения в Россию тех, кто уехал работать за границу», — отметил Михаил Мишустин.

Ранее сообщалось, что Минцифры РФ разработает программу стимулирования участия отечественных IТ-компаний в международных open-source-альянсах. Программа должна быть представлена в виде федерального проекта к октябрю 2021 года.

Накануне стало известно, что в правительство Челябинской области возвращается Александр Козлов, ранее возглавлявший министерство информационных технологий и связи региона. Алексей Текслер назначил его на должность заместителя губернатора Челябинской области, который будет координировать реализацию госполитики в сфере развития информационного общества в регионе, заниматься цифровизацией Челябинской области.