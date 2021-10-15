В России Верховный суд признал значительным нарушением несоблюдение масочного режима

Житель Якутии пытался обжаловать постановление о штрафе

Верховный суд России отклонил жалобу жителя Якутии, которого оштрафовали за нахождение в общественном месте без маски. Мужчина настаивал на том, что это является малозначительным нарушением, сообщает ТАСС со ссылкой на постановление суда.

«С учетом характера совершенного деяния, фактических обстоятельств настоящего дела судебные инстанции правомерно пришли к выводу об отсутствии в рассматриваемом случае оснований для применения положений статьи 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «О малозначительности преступления и освобождении от наказания», — говорится в постановлении.

Согласно материалам дела, полицейский задержал жителя Якутии в торговом центре. Причиной стало отсутствие маски у покупателя. В отношении нарушителя составили административный протокол и выписали штраф. Однако мужчина обжаловал постановление вплоть до Верховного суда РФ, настаивая на малозначительности проступка.

Напомним, в Челябинской области проводят рейды по соблюдению масочного режима. Полиция проверяет общественный транспорт и торговые точки — от небольших павильонов до крупных сетевых магазинов. По итогам рейда на нарушителей составляют протоколы.