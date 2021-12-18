В России в системе ГИБДД произошел сбой

Руководство МВД России принесло гражданам извинения за доставленные неудобства

Сегодня, 18 декабря, в системе ГИБДД произошел сбой. Жители Челябинской области и всей России не могли узнать информацию о штрафах, а также получить прочие услуги. О техническом сбое сообщили в пресс-службе ГУ МВД России.

«Сегодня в связи с техническим сбоем в работе информационных ресурсов МВД России отмечались неполадки в функционировании Федеральной информационной системы Госавтоинспекции. Региональные подразделения Госавтоинспекции были вынуждены приостановить оказание государственных услуг гражданам, связанных с регистрацией автомототранспортных средств, выдачей водительских удостоверений, а также ограничить доступ к информации о наложенных административных штрафах за нарушения ПДД»,— говорится в сообщении на сайте МВД России.

В ведомстве отметили, что такие случаи являются единичными, и при их выявлении специалисты ведомства сразу же устраняют их.

Также руководство МВД России принесло извинения в связи с доставленными неудобствами.