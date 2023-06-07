В России в школы вернут уроки черчения

Предмет введут в 2024 году

В 2024 году в России в школы вернут черчение. Соответствующее поручение накануне дал президент Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

«В целях укрепления кадрового потенциала промышленности обеспечить начиная с 2024/25 учебного года освоение основ черчения лицами, обучающимися по образовательным программам основного общего образования, а также изучение учебного курса „Черчение“ на уровне среднего общего образования лицами, обучающимися по инженерному профилю»,— говорится в сообщении.

Ответственным за выполнение задачи назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Срок исполнения — до 1 августа 2023 года.

Ранее с просьбой рассмотреть возможность возвращения черчения в школьную программу к министру просвещения РФ Сергею Кравцову обратились члены комитета Госдумы по просвещению.