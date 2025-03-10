В России в середине лета будут отмечать День архитектора

Постановление уже подписано

Правительство России утвердило новый профессиональный праздник — День архитектора. Отмечать его будут в первый понедельник июля. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили на сайте федерального правительства.

«В первый понедельник июля будет отмечаться новый профессиональный праздник — День архитектора. Установление праздника будет способствовать повышению престижа профессии»,— уточнили в правительстве.

Зампредседателя правительства Марат Хуснуллин в своем телеграм-канале подчеркнул, что облик городов играет большую роль в повышении качества жизни людей и привлекательности для туристов и бизнеса. И именно архитекторы своими идеями и решениями преобразуют населенные пункты.

Инициаторами учреждения праздника стали Союз архитекторов России и Минстрой.