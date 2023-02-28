В России в поездах дальнего следования пассажирам предлагают постное меню

Заказать блюда без продуктов животного происхождения можно в дни Великого поста

В дни Великого поста, который продлится с 27 февраля до 15 апреля, во всех поездах дальнего следования будет действовать постное меню. Путешественники, соблюдающие пост, смогут полакомиться разнообразными блюдами, в состав которых не входят продукты животного происхождения. Об этом сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

«Например, в вагонах-ресторанах поездов дальнего следования можно попробовать кашу овсяную с сухофруктами, щи из свежей капусты с картофелем, картофельные драники с грибным соусом, яблоко печеное с грецкими орехами и медом»,— рассказали в компании.

А в вагонах-бистро пассажирам предложат рафаэлло из сухофруктов, тушеные овощи с грибами и многое другое.

При этом в поездах действует и основное меню, включающее традиционные мясные, рыбные и молочные блюда.

Великий пост — самый строгий и самый продолжительный. Те, кто его соблюдает, должны на 48 дней исключить из своего рациона мясо и птицу, мясные полуфабрикаты, колбасы, молоко и кисломолочные продукты, сыр, сливочное масло, яйца и все продукты с их содержанием, сдобу и многое другое. Список продуктов, которые разрешены, а также календарь питания по неделям смотрите в нашем материале.