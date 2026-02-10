В России в два раза вырос повышающий коэффициент за оплату воды без счетчика

Новое правило касается квартир, где не установили приборы учета

С конца 2025 года в России изменились правила начисления платы за холодную воду для жителей, которые до сих пор не установили индивидуальные приборы учета — счетчики. Повышающий коэффициент для них увеличен вдвое — с 1,5 до 3. Теперь плата будет начисляться по нормативу потребления, умноженному на три, напоминает портал irk.ru.

Как пояснил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, эта мера направлена на борьбу с ситуациями, когда в квартире официально прописано один-два человека, а фактически проживает больше, например арендаторы. В таких случаях большой расход воды оплачивается по заниженному нормативу даже с прежним коэффициентом, что было несправедливо по отношению к тем, кто платит по счетчикам.

«По закону об энергосбережении установить индивидуальные приборы учета полагалось еще в 2012 году. По данным ГИС ЖКХ, в среднем по стране 64% квартир такими приборами уже оборудованы. Поэтому изменения правил коснутся далеко не всех», — отметил депутат.

Нововведение затрагивает только те квартиры, где есть техническая возможность для монтажа счетчиков. Тем самым государство стимулирует граждан к установке приборов учета и переходу на оплату по фактическому потреблению.