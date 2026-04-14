В России ужесточили продажу обезболивающих

А также препаратов, применяемых при эпилепсии и неврологических патологиях

В России расширили список медикаментов, за которыми установлен особый надзор: их будут отпускать по рецепту, а также проводить их количественный учет при отпуске в аптеках. В их числе — обезболивающие препараты, сообщает портал irk.ru.

Речь идет о трех лекарствах: это габапентин, назначаемый при эпилепсии, баклофен, направленный на снижение повышенного мышечного тонуса, возникающего при неврологических заболеваниях, комбинированный препарат дицикловерин + парацетамол, обладающий обезболивающим эффектом.

Теперь аптеки обязаны будут отчитываться о каждой проданной упаковке, содержащей указанные действующие вещества. Ужесточение продажи исключит бесконтрольный прием препаратов без врачебной рекомендации. Также это усилит надзор за движением лекарств.