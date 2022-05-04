В России ужесточили правила регистрации гражданских дронов

Теперь госучету подлежат даже беспилотники весом в 150 граммов

Владельцы дронов, то есть беспилотных гражданских воздушных судов (БВС), отныне должны регистрировать даже стопятидесятиграммовые модели. В России вступили в силу поправки к правилам учета БВС, ввезенных в РФ или произведенных в нашей стране, сообщает пресс-служба управления Ространснадзора по УрФО.



На практике поправки означают, что государственному учету отныне подлежат беспилотники с максимальной взлетной массой от 150 граммов, раньше минимальная масса составляла 0,25 килограмма. Поэтому владельцы БВС, которые раньше не нужно было регистрировать, должны поставить свои дроны на учет до 28 мая. Причем если услугу по госучету более крупных беспилотников можно получить на портале госуслуг или специализированном сайте учета БВС, то заявки о регистрации дронов с взлетной массой в 150—250 граммов можно подать только по почте или через курьерскую службу.

При регистрации необходимо указывать тип дрона, серийный номер, количество и вид двигателей, максимальную взлетную массу, понадобится также фотография беспилотника и, в случае если БВС куплен за рубежом, документ, подтверждающий факт покупки.