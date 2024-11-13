В России ужесточили ответственность за подделку документов для организации незаконной миграции

Штрафы будут доходить до 60 млн рублей

Госдума РФ приняла новый закон о штрафах за изготовление или оборот поддельных документов для незаконных мигрантов. Теперь юридическим лицам грозит конфискация орудий совершения правонарушения и штрафы до 60 миллионов рублей.

Как рассказал в своем телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин, это необходимо для борьбы с одним из самых распространенных преступлений в сфере миграции — выдачей фальшивых бланков о прибытии иностранных граждан.

Так, юрлицам придется заплатить штраф от 5 до 10 миллионов рублей с конфискацией орудий преступления. За повторное совершение — от 10 до 60 миллионов.

Также увеличили штраф за подделку документов, штампов, печатей и бланков, их использование, передачу и сбыт до 80 тысяч рублей (за повторное нарушение — уже до 200 тысяч).

С начала года в этой сфере в России приняты 13 законов, направленных на высылку незаконных мигрантов, ограничение продаваемых сим-карт, противодействие заключению фиктивных браков, прекращение гражданства в связи с неисполнением обязанности по постановке на воинский учет.