В России увеличили штрафы за неисполнение родительских обязанностей

Теперь они достигают 2000 рублей

В России вступили в силу новые штрафы для родителей, не исполняющих свои обязанности. Размер штрафа теперь составляет от 500 до 2000 рублей, что значительно выше предыдущих санкций в 100-500 рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена Общественной палаты РФ Евгения Машарова.

Увеличение штрафов связано с необходимостью более жесткого контроля за защитой прав детей, так как действующие меры не пересматривались с 2007 года.

Штрафы будут назначаться родителям, систематически уклоняющимся от воспитания или создающим угрозу жизни и здоровью детей.

Дела будут рассматриваться комиссиями по делам несовершеннолетних или районными судами. Родители имеют право оспаривать обвинения, предоставляя доказательства надлежащего исполнения обязанностей.