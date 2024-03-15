В России увеличили размер специальной социальной выплаты для медработников

Новые правила расчета выплат применят уже в марте

По поручению президента России Владимира Путина правительство увеличило размеры специальной социальной выплаты для медицинских работников, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Так, в небольших городах и селах, где проживает меньше 50 тысяч человек, максимальный размер таких выплат теперь составит 50 тыс. рублей для врачей и 30 тыс. рублей для среднего медперсонала.

В населенных пунктах с числом жителей от 50 до 100 тыс. поддержка составит 29 тыс. рублей для врачей и 13 тыс. рублей для среднего медперсонала.

Уже за март выплаты будут рассчитывать по новым правилам. Первые выплаты в повышенном размере медики получат в апреле.

Также по инициативе президента РФ с 1 апреля на выплаты по окладам медработников будет направляться не менее 50% фондов заработной платы медорганизаций. При этом зарплаты должны сохраниться на уровне не ниже прошлого года.