В России увеличили плату за холодную воду для жильцов без счетчиков

Повышающий коэффициент подняли с 1,5 до 3

Собственники жилья, где не установлены счетчики, будут значительно переплачивать за холодную воду, сообщает Минстрой РФ.

До сих пор плата за воду без счетчиков начислялась по нормативу потребления, умноженному на коэффициент 1,5. Теперь расчет станет строже: норматив будет умножаться на 3. Например, при нормативе 10 кубометров в месяц жилец будет платить не за 15, а уже за 30 кубометров, что может удвоить сумму в квитанции.

Важно, что новый коэффициент применяется только к холодному водоснабжению. На горячую воду и электроэнергию повышающий коэффициент не распространяется.

Согласно федеральному закону об энергосбережении, собственники обязаны были установить счетчики холодной и горячей воды еще до июня 2012 года. Однако сегодня, по данным Росстата, приборами учета оснащены только 84% помещений в стране.

Специалисты напоминают, что в большинстве случаев, особенно когда число прописанных совпадает с фактически проживающими, установка счетчиков позволяет существенно снизить расходы на воду.