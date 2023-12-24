В России увеличили первоначальный взнос по ипотеке до 30%

Изменения коснулись программы льготной ипотеки на новостройки

23 декабря в России вступило в силу постановление правительства, согласно которому первоначальный взнос по льготному ипотечному кредиту, который выдают по ставке 8% годовых, возрос с 20% до 30%. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Напомним, льготные кредиты по ставке 8% годовых выдают на покупку жилья в новостройках, возведение частного дома или приобретение земли под строительство.

Максимальный размер кредита теперь составляет шесть миллионов рублей для всех регионов. Ранее сумма была вдвое больше для Москвы и Санкт-Петербурга.

Напомним, ранее правительство РФ ввело ограничение на количество льготных ипотек. Теперь оформить такой кредит можно лишь один раз, причем не важно, по какой программе. Например, если ранее был взят кредит по программе «Сельская ипотека», то по программе «Семейная ипотека» и другим оформить ее уже не получится.