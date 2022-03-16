В России увеличат социальные выплаты и прожиточный минимум

Владимир Путин провел совещание по поддержке регионов

Россиянам в ближайшее время увеличат минимальный размер оплаты труда, величину прожиточного минимума, зарплаты бюджетников и социальные выплаты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, открывая в среду совещание по социально-экономической поддержке субъектов РФ. Прямая трансляция совещания прошла в эфире федеральных телеканалов.

«Понимаю, что серьезно бьет по доходам людей рост цен. Поэтому в ближайшее время примем решение по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии. Повысим минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и величину прожиточного минимума, а также увеличим зарплаты в бюджетной сфере», — пояснил президент.

Он поручил правительству в сжатые сроки проанализировать эффективность мер поддержки людей, потерявших работу. Как отметил Владимир Путин, очевидно, что такие меры надо расширять, в том числе за счет механизма социального контракта.

Кроме того, президент дал дополнительные полномочия главам регионов: они смогут принимать гибкие оперативные решения по поддержке экономики и граждан в зависимости от местных условий.