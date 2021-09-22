В России увеличат минимальный размер оплаты труда в 2022 году

Повышение зарплаты коснется трех миллионов человек

С первого января 2022 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет на 825 рублей и составит 13 617 рублей. Законопроект о повышении МРОТ включен в повестку и будет рассмотрен в ближайшее время. Об этом сегодня, 22 сентября, сообщает сайт «Госуслуги».

Это означает, что за полностью отработанное время, обозначенное в договоре, сотрудники получат не меньше этой суммы. Повышение зарплаты коснется примерно трех миллионов человек.

Таким же будет и минимальный размер пособия по больничному листу за целый месяц болезни. МРОТ также влияет на минимальный размер декретных и пособие по уходу за ребенком.

Немаловажно, что, помимо федерального МРОТ, регионы могут устанавливать свою минимальную зарплату. Также оплата труда и пособия могут корректироваться с учетом районных коэффициентов.