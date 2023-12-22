В России утвердили стандарт по проведению детских квестов

Он начнет действовать с весны 2024 года

Росстандарт утвердил ГОСТ, который следует соблюдать при проведении детских квестов. Соответствующий приказ подписан 21 декабря 2023 года. Однако действовать новые правила начнут с 1 марта 2024 года.

Поводом для создания единых стандартов стало большое количество несчастных случаев при проведении квестов, в частности дети падают с высоты, ломают позвоночник.

Теперь все опасные участки прохождения квеста должны попадать в камеры видеонаблюдения, а сами задания должны быть такими, чтобы их можно было пройти без специальных знаний. Родители должны иметь доступ к трансляции камер. Также участники получат право в любой момент остановить игру.

Квесты не должны оскорблять чувства верующих либо унижать игроков и государственные символы Российской Федерации. Под запретом также грубый контакт актеров с участниками — на теле и на одежде игроков после развлечения не должно остаться никаких следов.

Кроме того организаторы квеста обязаны проводить инструктаж игроков и держать в запасе по две-три подсказки для каждого из этапов.