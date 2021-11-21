В России утвердили прожиточный минимум на 2022 год

Его величина на душу населения составит 12 654 рубля

В России в 2022 году прожиточный минимум составит 12 654 рубля на душу населения, следует из поправки президента РФ Владимира Путина к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы, которую поддержали в Госдуме, сообщают «РИА Новости».

Так, для работающих россиян величина прожиточного минимума составит 13 793 рубля, для детей — 12 274 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля.

В минувший четверг Владимир Путин на совещании по социальным вопросам предложил увеличить прожиточный минимум в 2022 году до 12 654 рублей, то есть на одну тысячу больше, чем на сегодняшний день. По его словам, такая мера позволит опередить темпы инфляции на 8,6%.

В пятницу, 19 ноября, думский комитет по бюджету и налогам принял поправки, предложенные президентом РФ.

Напомним, в 2021 году величина прожиточного минимума в целом в России на душу населения составляет 11 653 рубля, для трудоспособного населения — 12 702 рубля, для пенсионеров — 10 022 рубля, для детей — 11 303 рубля.