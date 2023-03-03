В России утвердили порядок оказания медицинской помощи добровольцам СВО

Правительство страны скорректировало действующие положения

Правительство России утвердило порядок оказания медицинской помощи участникам СВО в составе добровольческих формирований. Изменения внесли в действующие нормативные акты, сообщает пресс-служба кабинета министров.

«Военные врачи, конечно, делают все, что нужно, для спасения жизни и здоровья своих пациентов, а это решение позволит сгладить организационные процессы. Главное, чтобы ребята быстрее поправлялись»,— подчеркнул премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Теперь добровольцы смогут получать бесплатную экстренную, неотложную и плановую медицинскую помощь в военно-медицинских частях и организациях.

Кроме того, им будут предоставлены лекарства, а при необходимости — медицинские изделия по назначению врача из военно-медицинской организации, в том числе за счет средств ОМС.

За предоставление лечения будут отвечать командующие войсками военных округов, к которым прикреплено добровольческое формирование.