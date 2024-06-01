В России утвердили новый состав автомобильной аптечки

Изменения вступят в силу с 1 сентября 2024 года

Министерство здравоохранения России утвердило состав автомобильной аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП. До 1 сентября автомобилистам придется приобрести сразу несколько предметов. Документ опубликован на портале официальной правовой информации.

В состав обновленной аптечки вошли многоразовое спасательное изотермическое одеяло размером не менее 160 на 210 сантиметров, маркер черного или синего цвета, загубник для сердечно-легочной реанимации, нелатексные эластичные бинты, пара ножниц для перевязочного материала и пара хирургических ножниц.

В аптечке водителей также должно быть не менее двух медицинских масок, двух пар медицинских нестерильных перчаток, кровоостанавливающий жгут, марлевые бинты, медицинские салфетки, рулонный лекопластырь шириной не менее двух сантиметров и длиной не менее пяти метров.

Сообщается, что приказ вступает в силу с 1 сентября и будет действовать до 1 сентября 2030 года. При этом водители смогут использовать аптечки, укомплектованные до вступления в силу документа, до истечения их срока годности, но не позднее 1 сентября 2027 года.