В России утвердили новые правила работы вытрезвителей

Полицейские могут забрать пьяных граждан из дома по заявлению родственников

МВД России утвердило новый порядок доставления граждан в медицинские вытрезвители и подразделения полиции. Приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, правоохранители будут забирать пьяных с улиц, из транспорта и из жилья в специализированные учреждения. Также в медучреждения попадут лица в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, находящиеся на вокзалах, аэропортах, в скверах и парках, морских и речных портах, автовокзалах. Пьяных граждан сотрудники полиции смогут забирать из дома по заявлению родственников.

«Если есть основания полагать, что они могут причинить вред жизни и здоровью граждан, нанести ущерб имуществу, по письменному заявлению граждан, находящихся совместно с ними в жилище», — указано в документе.

При доставке нетрезвых в специализированные учреждения полицейские, согласно новым правилам, сначала должны будут установить личность и только после этого отправить на медицинское освидетельствование.