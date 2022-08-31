В России утвердили календарь праздничных выходных на 2023 год

Рассказываем, как будут отдыхать россияне

Правительство РФ утвердило график праздничных дней в 2023 году. Постановление о переносе выходных подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили в официальном телеграм-канале правительства.

Поскольку 1 и 8 января выпадают на воскресенье, то их решено было перенести на пятницу, 24 февраля, и понедельник, 8 мая. Таким образом, в 2023 году россияне будут отдыхать:

с 31 декабря по 8 января;

с 23 по 26 февраля;

8 марта;

с 29 апреля по 1 мая;

с 6 по 9 мая;

с 10 по 12 июня;

с 4 по 6 ноября.

Всего в 2023 году россиян ожидает 26 праздничных выходных.



