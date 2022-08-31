Правительство РФ утвердило график праздничных дней в 2023 году. Постановление о переносе выходных подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили в официальном телеграм-канале правительства.
Поскольку 1 и 8 января выпадают на воскресенье, то их решено было перенести на пятницу, 24 февраля, и понедельник, 8 мая. Таким образом, в 2023 году россияне будут отдыхать:
- с 31 декабря по 8 января;
- с 23 по 26 февраля;
- 8 марта;
- с 29 апреля по 1 мая;
- с 6 по 9 мая;
- с 10 по 12 июня;
- с 4 по 6 ноября.
Всего в 2023 году россиян ожидает 26 праздничных выходных.