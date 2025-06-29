В России утвердили государственный стандарт для школьной формы

Она должна быть удобной, практичной и эстетичной

С 1 июля в России вступает в силу ГОСТ, устанавливающий требования к школьной форме. Она должна быть практичной, удобной и носить светский характер. Также новый ГОСТ рекомендует размещение на форме государственной и патриотической символики, передает издание «РИА Новости».

Уточняется, что покрой школьной формы должен быть таким, чтобы ребенку было удобно и сидеть, и двигаться. При этом она должна быть выполнена в деловом стиле. Запрещенной символики на одежде быть не должно.

Изменения направлены на воспитание патриотических чувств учащихся и на улучшение качества школьной одежды. Эксперты отмечают, что благодаря ГОСТу разница в доходах семей учеников будет сглажена.