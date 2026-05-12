В России утвердили ГОСТ на туалетную бумагу

Регламент вступит в силу летом 2026 года

С июня 2026 года в России появится ГОСТ на туалетную бумагу, а через месяц — на алкоголь. Регламент уже утвердили, сообщает ТАСС.

Соответствующий документ определяет параметры изделия. Так, туалетная бумага должна иметь минимальную ширину листа или рулона в 90 миллиметров, а площадь листа должна составлять от 11 тысяч квадратных миллиметров.

Новый ГОСТ регламентирует и требования к салфеткам и носовым платкам. Так, площадь бумажных изделий должна быть не менее 17 тысяч квадратных миллиметров, а носовых платков — на уровне 40 тысяч.

Ровно через месяц, с 1 июля, появятся стандарты и на алкоголь. Действующий ГОСТ устанавливает высоту пены для пивных напитков на уровне 30 миллиметров, а ее стойкость — 3 минуты. Новый стандарт снижает эти показатели до 15 миллиметров и 1 минуты соответственно.

Для медовухи ГОСТ вводится впервые. Документ устанавливает терминологию и требования к ее качеству, упаковке и маркировке, а также показатели безопасности. Согласно стандарту, медовуха должна иметь кисловато-сладкий вкус и медовый аромат с оттенками, обусловленными используемым сырьем.

Ранее появился ГОСТ для мастеров маникюра, ограничивающий время их работы.