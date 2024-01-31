В России устранили сбой в работе сайтов с доменом .ru

Были зафиксированы неполадки в инфраструктуре DNSSEC

Накануне в России произошел массовый сбой в работе мобильного интернета. Пользователи не могли открыть сайты с доменом .ru. Как сообщили в пресс-службе Минцифры России, проблема была связана с глобальной инфраструктурой DNSSEC. Сейчас неполадки устранены.

На невозможность открыть ряд популярных российских сайтов жаловались абоненты МТС, «МегаФона» и билайна. Причем сайты и приложения не открывались не только на территории России, но и за рубежом.

«Возникла техническая проблема, затронувшая зону .ru, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC — набора расширений протокола DNS, благодаря которому гарантируется целостность и достоверность данных. Проблема устранена, неполадки в работе DNS могут наблюдаться еще некоторое время, пока обновленные данные не разойдутся по системе доменных имен»,— сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас проблемы с открытием российских сайтов отсутствуют, передает корреспондент ИА «Первое областное».