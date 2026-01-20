В России установили минимальные баллы для сдачи ЕГЭ в 2026 году

По русскому нужно набрать 24, по профильной математике — 27

Рособрнадзор утвердил минимальные баллы для сдачи ЕГЭ в 2026 году, сообщает портал bashinform.ru. Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускникам необходимо преодолеть минимальный порог по двум обязательным предметам: по русскому языку набрать не менее 24 баллов, а также сдать экзамен по математике базового уровня хотя бы на «удовлетворительно».

Более высокие требования предъявляются к абитуриентам, планирующим поступать в вузы. Обществознание нужно сдать минимум на 42 балла, информатику — на 40 баллов, географию — на 37 баллов. Биологию, физику и химию необходимо написать на 36 баллов, такой же порог для поступления в институты по русскому языку.

По истории и литературе нужно набрать по 32 балла, по профильной математике — 27 баллов. Иностранные языки нужно сдать на 22 балла минимум.

Напомним, основной период сдачи ЕГЭ‑2026 пройдет с 1 июня по 9 июля.